В Киеве рассказали о трещинах в украинской обороне

FT: украинские чиновники считают, что оборона страны дает трещину

На фоне успешного наступления Вооруженных сил России в Донбассе украинские чиновники считают, что оборона страны дает трещину. О проблемах Киева в обороне рассказало издание The Financial Times (FT).

«Наша оборона дает трещины», — приводится в публикации слова столичного украинского чиновника.

При этом государственный служащий уверен, что российские войска уже добились значительного тактического преимущества на различных направлениях на востоке страны.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ в поселке Нью-Йорк в Донецкой народной республике попали в клещи. Отмечалось, что украинские военные несут большие потери, пытаясь выйти из полуокружения.