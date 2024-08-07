Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:34, 7 августа 2024Бывший СССР

В Киеве рассказали о трещинах в украинской обороне

FT: украинские чиновники считают, что оборона страны дает трещину

Фото: Alina Smutko / Reuters

На фоне успешного наступления Вооруженных сил России в Донбассе украинские чиновники считают, что оборона страны дает трещину. О проблемах Киева в обороне рассказало издание The Financial Times (FT).

«Наша оборона дает трещины», — приводится в публикации слова столичного украинского чиновника.

При этом государственный служащий уверен, что российские войска уже добились значительного тактического преимущества на различных направлениях на востоке страны.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ в поселке Нью-Йорк в Донецкой народной республике попали в клещи. Отмечалось, что украинские военные несут большие потери, пытаясь выйти из полуокружения.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали жилой дом в Воронеже с помощью беспилотников. Бомбы были начинены железными шариками

      Воронежский губернатор показал кадры последствий атаки беспилотников ВСУ

      В Курской области из-за атак ВСУ усилят бригады медиков

      В подполье сообщили о возможной ликвидации старшего офицера ВСУ

      Артемий Лебедев извинился перед Екатериной Мизулиной

      Возглавивший временное правительство в Бангладеш отказался занимать постоянные должности

      Турции пригрозили санкциями за сотрудничество с Россией

      Рублю предсказали падение в случае рецессии в США

      Звезда шоу «Голос» сделала татуировку с Бандерой

      Полицейский переслал данные о машинах россиянина третьим лицам и попал под статью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше