Ветеран группы «Альфа» высказался о предотвращении диверсий в Курской области

Ветеран группы «Альфа» Попов: давление на ВСУ предотвратит новые диверсии

Российским силам стоит усилить давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ), чтобы предотвратить новые диверсии на приграничных территориях, считает подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал способы избежать новых прорывов российской границы.

Действия Украины направлены только на пиар-акцию, то есть на информационную поддержку своих просьб к Западу и поддержку боевого духа Андрей Попов подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа»

«Я считаю, что нужно усилить давление на ВСУ, на место их дислокации и логистики, чтобы сил и средств у них на это не хватало. Это работа в приграничной полосе, когда с помощью наших разведывательных групп, агентуры, технической разведки выявляются места скопления военнослужащих и наносятся упреждающие удары, а также по местам принятия решений. Как правило, пограничная разведка находится в районе 50 километров от границы. Именно там происходит формирование соединений, диверсионных групп, разработка проникновения», — считает он.

По мнению Андрея Попова, такие атаки украинских сил нацелены на то, чтобы заставить Россию перебросить войска с линии фронта в район диверсии.

«Одна из целей Киева — это попытка оттянуть наши силы, которые наступают по всем направлениям, и этим снизить темп наших наступлений, то есть создать очаг напряженности на нашей границе», — добавил он.

7 августа в граничащих с Украиной районах Курской области продолжились бои с диверсантами, которые накануне попытались прорвать границу с использованием тяжелой техники. Минобороны России подтвердило атаку. Временно исполняющий обязанности (врио) главы региона Алексей Смирнов доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину.

Местные власти начали эвакуацию с территории обстреливаемых районов. Пострадали по меньшей мере 28 человек, еще троих не удалось спасти.