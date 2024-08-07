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13:34, 7 августа 2024Россия

Ветеран группы «Альфа» высказался о предотвращении диверсий в Курской области

Ветеран группы «Альфа» Попов: давление на ВСУ предотвратит новые диверсии

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российским силам стоит усилить давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ), чтобы предотвратить новые диверсии на приграничных территориях, считает подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал способы избежать новых прорывов российской границы.

Действия Украины направлены только на пиар-акцию, то есть на информационную поддержку своих просьб к Западу и поддержку боевого духа

Андрей Поповподполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа»

«Я считаю, что нужно усилить давление на ВСУ, на место их дислокации и логистики, чтобы сил и средств у них на это не хватало. Это работа в приграничной полосе, когда с помощью наших разведывательных групп, агентуры, технической разведки выявляются места скопления военнослужащих и наносятся упреждающие удары, а также по местам принятия решений. Как правило, пограничная разведка находится в районе 50 километров от границы. Именно там происходит формирование соединений, диверсионных групп, разработка проникновения», — считает он.

По мнению Андрея Попова, такие атаки украинских сил нацелены на то, чтобы заставить Россию перебросить войска с линии фронта в район диверсии.

«Одна из целей Киева — это попытка оттянуть наши силы, которые наступают по всем направлениям, и этим снизить темп наших наступлений, то есть создать очаг напряженности на нашей границе», — добавил он.

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7 августа в граничащих с Украиной районах Курской области продолжились бои с диверсантами, которые накануне попытались прорвать границу с использованием тяжелой техники. Минобороны России подтвердило атаку. Временно исполняющий обязанности (врио) главы региона Алексей Смирнов доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину.

Местные власти начали эвакуацию с территории обстреливаемых районов. Пострадали по меньшей мере 28 человек, еще троих не удалось спасти.

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