Ветеран группы «Альфа» высказался о предотвращении диверсий в Курской области

Российским силам стоит усилить давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ), чтобы предотвратить новые диверсии на приграничных территориях, считает подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал способы избежать новых прорывов российской границы.
Действия Украины направлены только на пиар-акцию, то есть на информационную поддержку своих просьб к Западу и поддержку боевого духа
«Я считаю, что нужно усилить давление на ВСУ, на место их дислокации и логистики, чтобы сил и средств у них на это не хватало. Это работа в приграничной полосе, когда с помощью наших разведывательных групп, агентуры, технической разведки выявляются места скопления военнослужащих и наносятся упреждающие удары, а также по местам принятия решений. Как правило, пограничная разведка находится в районе 50 километров от границы. Именно там происходит формирование соединений, диверсионных групп, разработка проникновения», — считает он.
По мнению Андрея Попова, такие атаки украинских сил нацелены на то, чтобы заставить Россию перебросить войска с линии фронта в район диверсии.
«Одна из целей Киева — это попытка оттянуть наши силы, которые наступают по всем направлениям, и этим снизить темп наших наступлений, то есть создать очаг напряженности на нашей границе», — добавил он.
7 августа в граничащих с Украиной районах Курской области продолжились бои с диверсантами, которые накануне попытались прорвать границу с использованием тяжелой техники. Минобороны России подтвердило атаку. Временно исполняющий обязанности (врио) главы региона Алексей Смирнов доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину.
Местные власти начали эвакуацию с территории обстреливаемых районов. Пострадали по меньшей мере 28 человек, еще троих не удалось спасти.