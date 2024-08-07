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17:18, 7 августа 2024Россия

Военный отпросился с СВО для спасения семьи от наводнения в российском регионе

Военный отпросился с СВО для спасения семьи от наводнения в Челябинской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военный отпросился со специальной военной операции (СВО) на Украине для спасения семьи от наводнения в Киолиме Челябинской области, которое произошло после обильных дождей, пишет Ura.ru.

По данным издания, когда семья военнослужащего в российском регионе столкнулась со стихией, сам он находился на фронте. Близких военного эвакуировали в Кыштым из-за того, что в регионе за несколько дней выпало до семи месячных норм осадков, а на части территорий объявили режим чрезвычайной ситуации.

«Главное — близкие живы. С остальным разберемся», — рассказал изданию военный по приезду в родной поселок. Сейчас он вместе с волонтерами занимается разборкой завалов. Ему дали несколько дней отпуска, и он решил восстановить жилище до того, как вернется на службу.

Ранее президент России Владимир Путин поручил наладить систему отпусков для участников СВО. Глава государства признался, что в этой системе «еще не все должным образом организовано» и он знает о подобных проблемах.

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      Елена Торубарова
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