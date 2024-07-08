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16:41, 8 июля 2024Россия

Путин призвал наладить систему отпусков для участников СВО

Президент Путин призвал наладить систему отпусков для участников СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал наладить систему отпусков для участников специальной военной операции (СВО). Его цитирует ТАСС.

Он признался, что в этой системе «еще не все должным образом организовано» и он знает о подобных проблемах. Над улучшением системы будут работать, добавил Путин в ходе встречи с семьями — финалистами конкурса «Это у нас семейное».

Ранее министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что недоволен тем, что приезжающих в отпуск из зоны СВО бойцов отправляют в переполненные госпитали. «Я считаю, абсолютно непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют из гражданских медицинских учреждений, отправляют в госпитали, которые часто переполнены. Этот вопрос надо решать», — отметил он.

В апреле депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о случае, когда он помог с предоставлением отпуска военному из зоны СВО, однако позднее тот не вернулся в расположение. «Этот человек подставил командование. Подставил однополчан. (...) Подставил меня. Подставил себя», — написал депутат.

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      Антон Похиляк
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