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11:25, 7 августа 2024Забота о себе

Людей с полными руками призвали проверить здоровье

The Sun: люди с полными руками находятся в зоне риска развития деменции

Фото: freepik / Freepik

Люди с полными руками находятся в зоне риска развития старческой деменции, болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона, рассказала врач общей практики Хелен Уолл. О связи состояния рук и здоровья она высказалась в беседе с изданием The Sun.

Уолл призвала людей с полными руками проверить здоровье, так как, по ее словам, скопление жира в этой части тела повышает риск не только распространенных форм слабоумия, но и деменции с тельцами Леви. По словам врача, при этом заболевании нарушается работа части мозга, ответственной за выработку дофамина, из-за чего пациенты могут испытывать галлюцинации, а также ощущать изменения в движениях рук.

Если человек чувствует боль и покалывание в руках, это может говорить о смещении межпозвонкового диска, продолжила Уолл. Покалывание в руках, как отметила она, может быть симптомом начинающегося опоясывающего лишая, который, по сути, является реактивацией вируса ветряной оспы. Опоясывающий лишай поражает нервные окончания, поэтому иногда люди испытывают такие сильные боли и покалывания в руках, что неприятные ощущения появляются от простого прикосновения ткани к пораженному участку, объяснила врач.

Часто боль в руках и груди возникает при фибромиалгии, продолжила эксперт. Люди с этим заболеванием часто жалуются на ощущение, будто их руки опухли, хотя видимого воспаления или отека нет. Боль может быть ноющей, жгучей, пульсирующей и колющей.

Также, по словам врача, по состоянию рук можно предположить развитие опухоли Панкоста, развивающейся в легких, которую часто поздно диагностируют из-за отсутствия других симптомов. Однако постоянная боль в плечах и руках, усиливающаяся ночью, должна насторожить, подчеркнула она.

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Также отдавать болью в правую руку может аппендицит, предостерегла Уолл. Распознать по неприятным ощущениям в верхних конечностях можно и внематочную беременность. «Никто не знает, почему внематочная беременность может сопровождаться болью в плече, но этот симптом вкупе с болью в животе может свидетельствовать о патологических процессах в брюшной полости. Врачи называют это отраженной болью, поскольку она не связана с местом возникновения проблемы», — резюмировала специалистка.

Ранее врач общей практики Дебора Ли рассказала о возможных причинах возникновения проблем с потенцией. Она предупредила, что слабая эрекция часто возникает на фоне стресса, депрессии или приема некоторых лекарственных препаратов.

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      Алиса Дмитриева
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