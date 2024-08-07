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10:07, 7 августа 2024Россия

ВСУ обстреляли приграничный российский город

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли белгородский город Шебекино

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате произошедшего никто из мирных граждан не пострадал. По сведениям Гладкова, представители администрации Шебекино начали проводить подомовой обход.

Пока удалось выявить повреждения в трех квартирах — там оказались выбиты окна, посечены фасады и балконные плиты. «Также осколками повреждены один коммерческий объект и три легковых автомобиля», — написал белгородский губернатор.

Кроме того, как заметил глава региона, были зафиксированы повреждения в селе Новая Таволжанка. В одном частном доме осколками посекло кровлю и выбило окна.

Ранее сообщалось, что три автомобиля получили повреждения во время украинской атаки в белгородском городе Шебекино.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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