Белый дом рассказал о приближении к заключению сделки по Газе

Кирби: США как никогда близки к соглашению между ХАМАС и Израилем по Газе

Белый дом как никогда близок к соглашению между ХАМАС и Израилем о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает The Hill.

«У обеих сторон есть хорошее предложение, и им обеим нужно принять это предложение, чтобы мы могли реализовать его. Мы настолько близки, насколько, как нам кажется, мы когда-либо были», — рассказал он.

Кирби добавил, что сделка может быть достигнута, хотя он не назвал сроки ее заключения. Он отметил, необходимо обсудить детали реализации соглашения.

Власти Израиля направили США новое предложение по сделке о прекращении огня в секторе Газа. Новый документ содержит положения о создании международного механизма по отслеживанию и предотвращению переброски боевиков и оружия с юга сектора Газа на север.