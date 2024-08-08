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11:38, 8 августа 2024Мир

Белый дом рассказал о приближении к заключению сделки по Газе

Кирби: США как никогда близки к соглашению между ХАМАС и Израилем по Газе

Фото: Amir Cohen / Reuters

Белый дом как никогда близок к соглашению между ХАМАС и Израилем о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает The Hill.

«У обеих сторон есть хорошее предложение, и им обеим нужно принять это предложение, чтобы мы могли реализовать его. Мы настолько близки, насколько, как нам кажется, мы когда-либо были», — рассказал он.

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Кирби добавил, что сделка может быть достигнута, хотя он не назвал сроки ее заключения. Он отметил, необходимо обсудить детали реализации соглашения.

Власти Израиля направили США новое предложение по сделке о прекращении огня в секторе Газа. Новый документ содержит положения о создании международного механизма по отслеживанию и предотвращению переброски боевиков и оружия с юга сектора Газа на север.

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      Виктория Кондратьева
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