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18:17, 8 августа 2024Россия

Двух россиян спасли из украинского плена в курском приграничье

Военные в Судже под Курском спасли из украинского плена двух россиян

Кадр: Telegram-канал «Два майора»

Российские военные в Судже под Курском спасли из украинского плена двух мирных жителей. Об этом со ссылкой на Telegram-канал «Два майора» сообщает правительственная «Российская газета».

Как сообщило издание, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) остановили авто, в котором ехали двое россиян — отец и сын. Мужчин вывели из машины, а их транспорт намеренно уничтожили тяжелой техникой.

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Однако по информации Telegram-канала «Два майора», российские военнослужащие заметили действия ВСУ и открыли по украинским солдатам огонь, благодаря чему пленникам удалось безопасно перебежать на российские позиции.

В Курской области третьи сутки идут бои с подразделениями ВСУ. Украинские войска понесли потери в живой силе и технике, однако их военные по-прежнему находятся на территории региона. К боям с ВСУ подключили подразделения спецназа «Ахмат» и бойцов частной военной компании «Вагнер». По словам временно исполняющего обязанности главы региона Алексея Смирнова, ВСУ больше не продвигаются в регионе, наоборот — перешли к отступлению.

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      Марк Леонов
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