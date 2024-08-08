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15:31, 8 августа 2024Бывший СССР

Лукашенко назвал цветные революции нестрашными при единстве стран СНГ

Лукашенко назвал мятежи и цветные революции нестрашными при единстве стран СНГ

Странам СНГ не будут страшны мятежи и цветные революции при их единстве. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство «БелТА».

Он сообщил, что государства СНГ не застрахованы от событий, которые бы требовали прибегнуть к действиям силовых структур в полном масштабе. Поэтому он отметил важность единства.

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«Мы только за то, чтобы мы были вместе. Мы хотим быть с вами вместе. В противном случае нас поодиночке порвут, разделят, и сильные мира сего, вы знаете, кто это, возьмут нас тепленькими, не затратив для этого никаких усилий. Поэтому давайте будем вместе», — сказал он.

Белорусский лидер также призвал все стороны «серьезно действовать по основным направлениям работы министерств внутренних дел» для обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

Ранее Лукашенко рассказал о гибридной войне против стран СНГ. По его словам, признаками давления внешних сил являются беспрецедентные экономические санкции и попытки отдельных государств внести раскол между странами организации.

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      Илья Таксюр
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