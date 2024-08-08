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15:20, 8 августа 2024Россия

На Курскую область напал батальон ВСУ с названием времен нацистской Германии

В атаке на Курскую область участвовал украинский батальон «Нахтигаль»

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

В атаке на Курскую область участвовал украинский батальон «Нахтигаль» 4 отдельного полка БпАК — одноименное спецподразделение существовало во времена нацистской Германии. Об этом сообщает газета «Страна» в своем Telegram-канале.

По информации издания, в нападении также принимали участие бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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«Нахтигаль» — батальон украинских националистов, подчинявшийся военной разведке «Абвер» и существовавший в 1941-42 годах. Они действовали на территории Украинской ССР в составе диверсионного подразделения.

Во вторник, 6 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массированную атаку на Курскую область, бои все еще продолжаются. По данным Минобороны России, украинские войска за последние сутки потеряли до 400 военных на курском направлении. В ведомстве сообщили, что пресекают все попытки прорыва украинских подразделений вглубь территории, нанося удары по резервам ВСУ на территории Сумской области.

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      Варвара Кошечкина
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