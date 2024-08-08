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15:13, 8 августа 2024Россия

Появились подробности о выжившей после удара дрона ВСУ по машине скорой под Курском

У выжившей девушки после удара ВСУ по машине скорой под Курском отказали ноги

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

У единственной выжившей девушки-медика после удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машине скорой помощи в районе города Суджа Курской области отказали ноги. Такие подробности появились у издания Baza в Telegram-канале.

Она работала на скорой с 2021 года. Девушка учится в ординатуре по специальности «кардиология».

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6 августа, когда украинские военные зашли на территорию Курской области, ее бригаде предложили поехать в Суджанский район за пострадавшими жителями. Медики согласились. Девушка не стала предупреждать об опасной поездке родителей и связалась только с сестрой.

В автомобиль угодил дрон-камикадзе. Дарья отключилась практически сразу, но запомнила, что было четыре взрыва. Ее контузило, каким образом ее достали из машины, медик не помнит. Она пришла в себя только в больнице.

Пока девушка не может ходить, она получила осколок в ногу. Кроме того, у нее оказалась повреждена рука, челюсть и мелкие ссадины по всему телу. Ее коллегу и водителя спасти не удалось.

6 августа ВСУ обстреляли автомобиль скорой помощи. Власти региона пообещали оказать помощь родственникам жертв атаки.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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