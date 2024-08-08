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17:15, 8 августа 2024Россия

Путин объявил о разовой выплате покинувшим свои дома курянам

Президент Путин объявил о выплате 10 тысяч рублей покинувшим дома курянам

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин объявил о разовой выплате 10 тысяч рублей покинувшим дома курянам. Об этом российский лидер заявил во время встречи с временно исполняющим обязанности главы Курской области Алексеем Смирновым, видео мероприятия опубликовано в Telegram-канале Кремля.

Глава государства сообщил Смирнову, что обсудил эту выплату с премьер-министром Михаилом Мишустиным, и врио главы региона уже может считать, что решение принято, и ресурсы будут направлены.

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«Кроме этого, надо будет оценить и другой ущерб (...) Имеется в виду утрата имущества, жилья. Уже в полном масштабе надо будет всё это сделать», — обратился к чиновнику Путин и призвал провести эту работу совместно с МЧС и другими ведомствами.

В Курской области третьи сутки идут бои с подразделениями ВСУ. Украинские войска понесли потери в живой силе и технике, однако их военные по-прежнему находятся на территории региона. К боям с ВСУ подключили подразделения спецназа «Ахмат» и бойцов частной военной компании «Вагнер». По словам временно исполняющего обязанности главы региона Алексея Смирнова, ВСУ больше не продвигаются в регионе, а наоборот — перешли к отступлению.

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      Марк Леонов
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