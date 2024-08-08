Скрученного спецназом в ЗАГСе россиянина отправили под домашний арест

Схваченного на свадьбе в Благовещенске жениха отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест 29-летнего жителя Благовещенска, которого спецназ скрутил в ЗАГСе прямо во время церемонии бракосочетания. Об этом сообщает РБК.

Сначала мужчину отправили под стражу, а позже смягчили меру пресечения. Он проходит обвиняемым по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ранее фигурант был судим.

По версии следствия, 28 мая обвиняемый с невестой гуляли по городу. В подсобном помещении на первом этаже жилого дома он заметил незнакомцев, распивавших спиртное. Мужчина стал оскорблять их и провоцировать конфликт, а затем ударил ножом в грудь одного человека из компании. После нападения он скрылся. Пострадавшим оказался сотрудник пограничной службы, отмечавший профессиональный праздник.

