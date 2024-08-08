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15:11, 8 августа 2024Россия

Собянин рассказал о доставленных в Москву пострадавших от атак ВСУ жителях Курской области

Мэр Собянин: в Москву прибыли пострадавшие от атак ВСУ жители Курской области

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Москву прибыли пятеро пострадавших от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителей Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, все получившие ранения при обстрелах ВСУ перенесли транспортировку благополучно. Собянин уточнил, что состояние пострадавших оценивается как стабильно тяжелое.

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«Начато комплексное лечение с привлечением ведущих специалистов Москвы и с применением лучших технологий», — рассказал мэр.

В Курской области третьи сутки идут бои с подразделениями ВСУ. Украинские войска понесли потери в живой силе и технике, однако их военные по-прежнему находятся на территории региона. К боям с ВСУ подключили подразделения спецназа «Ахмат» и бойцов частной военной компании «Вагнер». По словам временно исполняющего обязанности главы региона Алексея Смирнова, ВСУ больше не продвигаются в регионе, а наоборот — перешли к отступлению.

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      Марк Леонов
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