Стало известно о возможном покушении на министра обороны Украины

На главу Минобороны Украины Рустема Умерова, возможно, произошло покушение. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram.
«Поступает информация, что на министра обороны (…) Рустема Умерова произошло покушение», — сказано в публикации.
По его словам, в Киеве рядом с Умеровым сработало взрывное устройство. В результате главу украинского Минобороны госпитализировали, добавил Рогов. Он уточнил, что о состоянии министра ничего неизвестно. Рогов подчеркнул, что эта информация нуждается в подтверждении.
Ранее стало известно, что полковники из охраны президента Украины Владимира Зеленского готовили покушение на руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Как уточнялось, для осуществления задуманного в подвале в Киеве был организован центр управления дронами.