Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:39, 8 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о возможном покушении на министра обороны Украины

Рогов заявил о возможном покушении на министра обороны Украины Умерова
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Alina Smutko / Reuters

На главу Минобороны Украины Рустема Умерова, возможно, произошло покушение. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram.

«Поступает информация, что на министра обороны (…) Рустема Умерова произошло покушение», — сказано в публикации.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

По его словам, в Киеве рядом с Умеровым сработало взрывное устройство. В результате главу украинского Минобороны госпитализировали, добавил Рогов. Он уточнил, что о состоянии министра ничего неизвестно. Рогов подчеркнул, что эта информация нуждается в подтверждении.

Ранее стало известно, что полковники из охраны президента Украины Владимира Зеленского готовили покушение на руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Как уточнялось, для осуществления задуманного в подвале в Киеве был организован центр управления дронами.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Тяжелый ожог, черепно-мозговая травма». Появились подробности о состоянии военкора Поддубного. Что говорят врачи?

      Россия призвала к делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией

      Генерал Булгаков обжаловал свой арест

      В Британии усилились антимиграционные взгляды

      Российская школьница едва не лишилась всей кожи из-за лекарств

      Кендалл Дженнер засняли на отдыхе в откровенном наряде

      Путин поздравил президента Вьетнама с избранием на новый пост

      Стало известно о возможном покушении на министра обороны Украины

      Число пострадавших при обстрелах ВСУ Курской области возросло

      «Дочка» Центробанка закрыла предприятие по бронированию машин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше