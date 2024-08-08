В Крыму провели перепись дельфинов

ТАСС: ученые выявили в Крыму 823 дельфина-афалина

Ученые провели перепись дельфинов, обитающих вокруг Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РФ.

Известно, что ранее сотрудники Карадагской научной станции имени Т. И. Вяземского составили базу афалин — одного из трех видов дельфина, обитающих в Черных и Азовских морях, но тогда их точное число не называлось. В настоящий момент ученым удалось выяснить количество афалин в акватории западного, юго-западного, южного, юго-восточного и восточного Крыма. «За 2014-2024 годы в прибрежной акватории Крымского полуострова акустически идентифицировано 823 особи», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, уточняется, что база сведений о дельфинах регулярно обновляется с помощью так называемого метода «свист-автограф» (звук с уникальной модуляцией для каждой особи — прим. «Ленты.ру»), который позволяет выявить практически всех водных млекопитающих. В то же время посредством других способов учета специалисты создали архив данных о дельфинах двух других черноморских видов — азовок и белобочек.

Ранее аналитики онлайн-сервиса Tvil.ru назвали лучшие места для наблюдения за китами в России.