Названы лучшие места для наблюдения за китами в России

Камчатка оказалась самым популярным местом для наблюдения за китами

Камчатский край и Сахалин назвали лучшими местами для наблюдения за китами в России. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

В ходе проведенного опроса выяснилось, что 36 процентов россиян мечтают понаблюдать за млекопитающими на Камчатке. «На Камчатке чаще всего можно встретить горбатых, серых, гладких китов и кашалотов», — уточнили эксперты.

В то же время на Сахалин поехать за такой активностью хотят 17 процентов респондентов. «Туристов водят, чтобы посмотреть на китов, в северную часть острова, в залив Пильтун, куда каждый год заходят серые киты, подходя к берегу на расстояние 10–15 метров», — говорится в материале.

Прои этом на третьем месте в списке оказался Кольский полуостров, за который проголосовали 15 процентов опрошенных, а на четвертом — Шантарские острова (10 процентов). Также в рейтинг попали Курильские острова (8 процентов), Командорские острова (5 процентов) и Соловецкие острова (4 процента).

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