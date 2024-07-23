Редкий белобокий дельфин в России попал на видео

«Земля леопарда» опубликовала видео с редким белобоким дельфином

Тихоокеанский белобокий дельфин из Дальневосточного морского заповедника попал на видео. Кадрами поделилась в своем Telegram-канале дирекция заповедников «Земля леопарда».

Сотрудники заповедника напомнили, что 23 июля отмечается Всемирный день китов и дельфинов.

«В честь этого дня мы делимся видео с любопытным тихоокеанским белобоким дельфином из Дальневосточного морского заповедника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти воды являются домом для таких животных, как кит Минке (малый полосатик), сразу двух видов косаток (большая и черная) и дельфинов.