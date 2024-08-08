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20:20, 8 августа 2024Мир

В МИД заявили об активизации сотрудничества с Китаем в космосе

МИД: Россия активизирует сотрудничество с Китаем по безопасности в космосе

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия активизирует сотрудничество с Китаем по обеспечению безопасности в космическом пространстве. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) России на официальном сайте ведомства.

«В Москве состоялись российско-китайские межмидовские консультации по мирнокосмической тематике с участием профильных ведомств», — указано в сообщении.

По данным МИД, в ходе консультаций стороны обменялись мнениями по таким вопросам, как мирное использование и исследование космоса, международно-правовое регулирование деятельности в космосе, а также «обеспечение долгосрочной устойчивости и безопасности космической деятельности». В ведомстве добавили, что Россия и Китай «договорились об усилении координации в данной сфере» в двустороннем и многостороннем форматах.

8 августа стало известно, что Великобритания начнет строительство радиолокационной станции для наблюдения за действиями России и Китая в космосе.

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      Елизавета Мытарева
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