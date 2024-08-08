Великобритания построит станцию для наблюдения за действиями России и Китая в космосе

Telegraph: британские ВВС начнут наблюдать за действиями РФ и Китая в космосе

Великобритания в Уэльсе начнет строительство радиолокационной станции военно-воздушных сил (ВВС) для наблюдения за действиями России и Китая в космосе. Об этом пишет газета The Telegraph.

«Эта новая радиолокационная программа не только повысит нашу осведомленность о дальнем космосе, но и поможет нам и нашим ближайшим партнерам защитить объекты в космосе», — цитирует издание британского министра обороны Джона Хили.

В феврале разведка США сообщила, что Россия разрабатывает космическое оружие, которое сможет подрывать наблюдение из космоса.

