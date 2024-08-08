Великобритания построит станцию для наблюдения за действиями России и Китая в космосе

Великобритания в Уэльсе начнет строительство радиолокационной станции военно-воздушных сил (ВВС) для наблюдения за действиями России и Китая в космосе. Об этом пишет газета The Telegraph.
«Эта новая радиолокационная программа не только повысит нашу осведомленность о дальнем космосе, но и поможет нам и нашим ближайшим партнерам защитить объекты в космосе», — цитирует издание британского министра обороны Джона Хили.
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