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14:16, 16 февраля 2024Наука и техника

Назван «кандидат» на роль российского космического оружия

NYT: российское космическое оружие сможет подрывать наблюдение из космоса

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Космическое оружие, которое, по данным разведки США, разрабатывают в России, сможет подрывать наблюдение из космоса. Об этом пишет РБК со ссылкой на иностранные СМИ.

Собеседник The New York Times (NYT) допустил, что российское оружие сможет поражать гражданские коммуникации, а также подрывать наблюдение из космоса и военные операции США и их союзников. Отмечается, что Вашингтону и его союзникам нечего противопоставить подобным системам, при этом в космосе их еще не разместили.

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович допустил, что американские законодатели недопоняли или исказили полученные разведданные. Поэтому они предположили, что Россия может разместить в космосе ядерное оружие. «Конечно, ядерный взрыв — довольно эффективное средство по выводу из строя спутников (причем не ударной волной, которой в космосе в принципе неоткуда взяться, а в первую очередь излучением), но, мне кажется, сейчас речь в первую очередь идет о ядерной энергетике для космических аппаратов, возможно, военного назначения», — сказал эксперт в беседе с РБК.

Ранее в феврале Reuters сообщало, что возможный «кандидат» на роль российского космического оружия может представлять собой устройство на ядерной энергии, а не ядерную боеголовку. Ядерная энергия позволит ему проводить атаки на спутники.

В том же месяце член комитета Госдумы по транспорту и строительству, летчик-космонавт Максим Сураев назвал сообщения о планах России разместить в космосе ядерное оружие фейком.

Телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщал, что Россия хочет вывести в космос ядерное оружие. По данным канала, об этом свидетельствуют американские разведданные.

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      Даниил Иринин
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