Домохозяйкам посоветовали залить стиральную машину уксусом

«ТутНовости»: уксус борется с неприятными запахами в стиральной машине

Раствор уксуса поможет бороться с неприятным запахом в стиральной машине, уверены эксперты портала «ТутНовости».

Прежде чем приступить к очистке, эксперты рекомендуют понять причины возникновения неприятного запаха. Чаще всего он появляется из-за застоя влаги в труднодоступных местах машины, накопления остатков порошка и кондиционера, а также из-за образования плесени и бактерий в резиновых уплотнителях и фильтрах.

Перед применением уксуса необходимо удалить видимые загрязнения, очистить фильтр и лоток для моющих средств. Особое внимание стоит уделить резиновым уплотнителям, где часто скапливается грязь и влага.

Для очистки лучше всего подойдет белый девятипроцентный столовый уксус. Рекомендуется налить 1-2 стакана уксуса в отделение для основной стирки и запустить пустую машину на самом горячем режиме стирки. Высокая температура в сочетании с уксусом поможет эффективно удалить загрязнения и устранить запах.

После следует смешать уксус и воду в равных пропорциях и протереть жидкостью уплотнители, дверцу и барабан машины. Далее рекомендуется провести дополнительный цикл полоскания с чистой водой. Чтобы машина не загрязнялась, рекомендуется чистить ее уксусом в качестве профилактики раз в 1-2 месяца.

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