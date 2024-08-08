Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:35, 8 августа 2024Экономика

Домохозяек призвали положить ложку кофе на туалетную бумагу

«БелНовости»: очистить дом от комаров можно с помощью кофе и туалетной бумаги

Фото: Mithil Girish / Unsplash

Очистить дом от комаров, мух, мошек и других насекомых без репеллентов можно с помощью кофе и туалетной бумаги. К использованию этого метода домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты предложили смешать по ложке кофе и зубной пасты, чтобы получилась кашица, после чего оторвать кусок туалетной бумаги длиной 30-50 сантиметров и скрутить ее в плотный жгут. Затем потребуется смазать его подготовленной смесью и поместить в стакан так, чтобы один конец жгута выглядывал наружу, и поджечь. Эксперты заверили, что спустя несколько минут после такой процедуры все нежелательные насекомые покинут дом.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

Днем ранее домохозяйкам посоветовали разложить лавровый лист по углам комнат.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ созвонился с командующим силами НАТО во время вторжения в Курскую область. О чем они говорили?

      В обстреливаемом ВСУ российском регионе резко выросли цены на продукты и жилье

      Россиянам посоветовали чаще есть цитрусовые для профилактики опасной болезни

      Опасность мощного землетрясения в Японии для России оценили

      Памела Андерсон рассказала о реакции сыновей на ее секс-видео

      Землю накроет магнитная буря

      Грузообороту Северного морского пути спрогнозировали рекордный рост

      Путин объявил о разовой выплате покинувшим свои дома курянам

      В России осудили гражданку Украины за покушение на теракт в Энергодаре

      При обстреле российского региона из РСЗО пострадал человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше