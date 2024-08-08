Домохозяек призвали положить ложку кофе на туалетную бумагу

Очистить дом от комаров, мух, мошек и других насекомых без репеллентов можно с помощью кофе и туалетной бумаги. К использованию этого метода домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».
Специалисты предложили смешать по ложке кофе и зубной пасты, чтобы получилась кашица, после чего оторвать кусок туалетной бумаги длиной 30-50 сантиметров и скрутить ее в плотный жгут. Затем потребуется смазать его подготовленной смесью и поместить в стакан так, чтобы один конец жгута выглядывал наружу, и поджечь. Эксперты заверили, что спустя несколько минут после такой процедуры все нежелательные насекомые покинут дом.
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