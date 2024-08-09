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07:06, 9 августа 2024Россия

Губернатор описал обстановку в Липецкой области после массированной атаки ВСУ

Липецкий губернатор Артамонов: в регионе отменили красный уровень угрозы

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

В Липецкой области, которая в ночь на пятницу, 9 августа, попала под массированную атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают работать экстренные службы. Обстановку в регионе описал его губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.

«В ближайшее время будет восстановлена работа общественного транспорта в городе Липецке и Липецком МО. Перекрытия с дорог постепенно снимаются», — сообщил глава региона.

Артамонов добавил, что в Липецке и Липецком округе отменили красный уровень угрозы — там сохраняется желтый уровень опасности. Губернатор рассказал, что выехал к жителям, которых эвакуировали из домов из-за атаки ВСУ.

ВСУ атаковали Липецкую область в ночь на пятницу, 9 августа. Регион подвергся массированной атаке дронов, на его территории впоследствии произошла детонация взрывоопасных. В результате атаки, по последним данным, пострадали шесть человек.

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      Анастасия Шейкина
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