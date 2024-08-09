В российском регионе 77 видов деятельности сделали запретными для мигрантов

В Севастополе 77 видов деятельности сделали запретными для мигрантов

В Севастополе 77 видов деятельности сделали запретными для мигрантов. Текст указа губернатора Михаила Развожаева публикует Telegram-канал «Mash на волне».

Полный список запрещенных для мигрантов видов работы занимает три страницы формата А4. В частности, теперь иностранцам нельзя работать в образовании, здравоохранении, производстве продуктов питания и торговле.

Тем работодателям, в штате которых есть мигранты, предоставлено четыре месяца для их замены.

Ранее в Калужской области предложил иввести мораторий на выдачу российских паспортов гражданам среднеазиатских республик и Закавказья. Министр внутренней политики региона Олег Калугин считает, что такой запрет нужно установить «лет на 25-30 минимум».