Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:06, 10 августа 2024Экономика

ФАС высказалась о рисках скачка цен в Курской области

ФАС: в Курской области примут меры по недопущению роста цен

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Крупные торговые сети Курской области получили письма от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая призвала сообщать ей, если какие-то поставщики решат повысить закупочные цены на потребительские товары и услуги в регионе. Об этом со ссылкой на пресс-службу данного ведомства сообщает ТАСС.

По информации ФАС, такие шаги предприняты для того, чтобы в условиях чрезвычайной ситуации не произошло злоупотреблений на рынке потребительских товаров. Также антимонопольщики призвали участников рынка проявить социальную ответственность и добросовестное поведение и воздержаться от необоснованного повышения цен.

Ранее мэр Курска Игорь Куцак заявил, что ситуация в городе стабильная, однако растет поток людей, прибывающих в пункты временного размещения. Окружные администрации учитывают всех, кто покинул приграничные районы. Уже принято больше 16 тысяч заявлений.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      «Без ответа любые провокации не останутся». Лукашенко поручил перебросить «Искандеры» к границе с Украиной

      Визит президента Палестины в Россию подтвердили

      Трэвис Скотт остался под стражей после драки в Париже

      ФАС высказалась о рисках скачка цен в Курской области

      Пределы роста цен из-за опасений за украинский транзит газа оценили

      В Китае ко Дню влюбленных запустили акцию в поддержку российских товаров

      Прокуратура Чехии обжалует наказание наемнику ВСУ за преступления в Буче

      Тренер описал операцию по спасению глаза Двали фразой «врачи сотворили чудо»

      Известный боец ММА попал под дело за унижение человеческого достоинства

      В МИД России призвали Израиль воздержаться от атак на гражданские объекты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше