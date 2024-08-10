ФАС высказалась о рисках скачка цен в Курской области

ФАС: в Курской области примут меры по недопущению роста цен

Крупные торговые сети Курской области получили письма от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая призвала сообщать ей, если какие-то поставщики решат повысить закупочные цены на потребительские товары и услуги в регионе. Об этом со ссылкой на пресс-службу данного ведомства сообщает ТАСС.

По информации ФАС, такие шаги предприняты для того, чтобы в условиях чрезвычайной ситуации не произошло злоупотреблений на рынке потребительских товаров. Также антимонопольщики призвали участников рынка проявить социальную ответственность и добросовестное поведение и воздержаться от необоснованного повышения цен.

Ранее мэр Курска Игорь Куцак заявил, что ситуация в городе стабильная, однако растет поток людей, прибывающих в пункты временного размещения. Окружные администрации учитывают всех, кто покинул приграничные районы. Уже принято больше 16 тысяч заявлений.