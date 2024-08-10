Мэр Курска оценил ситуацию в городе

Мэр Курска Куцак: поток прибывающих в пункты временного размещения людей растет

В настоящее время ситуация в Курске стабильная. Поток людей, прибывающих в пункты временного размещения, растет, заявил мэр города Игорь Куцак в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что все службы работают в усиленном режиме, а добровольная народная дружина «РеZерв» помогает правоохранительным органам обеспечивать безопасность горожан. Окружные администрации учитывают всех, кто покинул приграничные районы. Уже принято больше 16 тысяч заявлений.

По словам мэра, развернуты пункты временного размещения (ПВР) для курян, покидающих приграничные территории.

«С каждым днем поток прибывающих в ПВР растет», — признал Куцак.

Ранее Минобороны заявило, что при атаке на Курскую область Вооруженные силы Украины потеряли 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники.

Тем временем жители приграничных с Украиной территорий Курской области продолжают уезжать.