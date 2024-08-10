Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:58, 10 августа 2024Россия

В Курской области продолжился выезд жителей из приграничных территорий

Глава Курской области Смирнов: из приграничных территорий выезжают люди

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Из приграничных с Украиной территорий Курской области продолжают выезжать люди. Об этом в Telegram сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«С 6 августа в нашем регионе продолжается выезд жителей из приграничных населенных пунктов. Люди приезжают централизованно на подготовленных автобусах, добираются на личном транспорте», — написал он.

По его словам, большую помощь выезжающим людям предоставляют бойцы добровольной народной дружины и волонтеры.

С 9 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции. В Национальном антитеррористическом комитете объяснили такое решение тем, что Киев предпринял «беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки» в ряде регионов России.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей с Украины над территорией Белоруссии

      В Белоруссии «Искандеры» и реактивные системы «Полонез» выдвинулись к границе с Украиной

      Глава Льгова сообщил о стабильной обстановке в городе

      Россия ударила «Искандером» по командному пункту ВСУ в приграничье Курской области

      В Курской области продолжился выезд жителей из приграничных территорий

      Лукашенко поручил усилить группировки войск на двух направлениях

      Российские военные нанесли поражение наемникам украинского «Иностранного легиона»

      IBA оценила победу на Олимпиаде-2024 провалившей гендерный тест боксерши

      Полиция Белгорода получила ориентировку на маскирующихся под священников диверсантов

      Минобороны России раскрыло потери ВСУ на курском направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше