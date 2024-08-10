В Курской области продолжился выезд жителей из приграничных территорий

Глава Курской области Смирнов: из приграничных территорий выезжают люди

Из приграничных с Украиной территорий Курской области продолжают выезжать люди. Об этом в Telegram сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«С 6 августа в нашем регионе продолжается выезд жителей из приграничных населенных пунктов. Люди приезжают централизованно на подготовленных автобусах, добираются на личном транспорте», — написал он.

По его словам, большую помощь выезжающим людям предоставляют бойцы добровольной народной дружины и волонтеры.

С 9 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции. В Национальном антитеррористическом комитете объяснили такое решение тем, что Киев предпринял «беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки» в ряде регионов России.