Прокуратура Чехии обжалует наказание наемнику ВСУ за преступления в Буче

В Чехии прокуратура обжалует наказание наемнику Симану за преступления в Буче

Прокуратура Чехии намерена обжаловать приговор гражданину страны Филипу Симану, служившему наемником в ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, Симана приговорили к семи годам заключения по статье о мародерстве. Также его обвиняли в незаконной службе в иностранной армии, однако мужчина сослался на слова премьер-министра Петра Фиалу, который в марте 2022 года заявил, что чехам, которые пойдут воевать за Украину, уголовное преследование не грозит.

Говоря о мародерстве, Симан признался, что брал вещи из домов местных жителей, среди них были золотые и серебряные инвестиционные слитки, ювелирные украшения, перстни, электроника, очки Gucci, кислородная маска с Ан-225 «Мрия». По словам наемника, все это он относил в штаб, оставил себе только маску.

Однако свидетели во время суда отмечали, что Симан хвастался своей мародерской добычей, неоднократно брал прибор ночного видения и уходил с ним ночью в неизвестном направлении.

Наемника задержали в апреле 2022 года, после чего вернули на родину.