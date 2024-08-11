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00:46, 11 августа 2024Россия

Очевидцы сообщили о горящих авто и поврежденном пункте Ozon из-за сбитой ракеты в Курске

Mash: в Курске загорелись машины и поврежден пункт Ozon из-за сбитой ракеты

Кадр: Telegram-канал Mash

Во дворе дома, где упала сбитая ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ), заметили горящие автомобили, сообщает Mash.

Туда приехали семь машин скорой помощи. Помимо этого, в результате взрывной волны повреждения получил пункт выдачи заказов Ozon.

Ранее врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в Курске сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом, возник пожар. На место выехали все экстренные службы. До этого над городом сработали системы противовоздушной обороны, раздалось около десяти взрывов.

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      Сергей Грехов
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