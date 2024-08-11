Депутат ГД Роднина: отсутствие россиян на Олимпиаде-2024 скажется на спорте

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о последствиях пропуска российскими спортсменами Олимпийских игр-2024 в Париже.

Она выразила убежденность, что отсутствие россиян на Олимпиаде скажется на спорте. По мнению Родниной, тренеры или спортсмены, перешедшие на тренерскую работу, упустили все новое, что происходит в их профессиональной сфере.

Мы не присутствуем в международном спорте уже два года, а в каких-то видах спорта и больше. У нас потеряны ориентиры и методики. Олимпиада — это еще и обмен информацией. Там можно увидеть, куда развивается вид спорта, какие тенденции есть и какие правила меняются Ирина Роднина трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы

В то же время олимпийская чемпионка считает, что речи о деградации не идет. Она объяснила, что каждый раз в спорте появляется новое поколение, для которого актуальны другие результаты, другие формы работы. «Какая деградация? Это поколение и так уйдет», — сказала она. Роднина добавила, что нынешним спортсменам пытаются создать комфортные условия. Есть международные турниры, но их не стоит сравнивать с высшей категорией — Олимпиадой, заключила депутат.

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Российский тренер посчитала, что выступившие на Играх спортсмены наплевали на страну

Как заявила старший тренер сборной России по гимнастике Валентина Родионенко, это не российские спортсмены, а нейтральные атлеты.

Я не понимаю, стоило ли вообще ехать на Игры, когда большинство наших лучших спортсменов отказались от участия при таких унизительных условиях Валентина Родионенко старший тренер сборной России по гимнастике

Она возмутилась согласием спортсменов ехать в Париж в нейтральном статусе и заявила, что не следила за результатами.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер также критически оценила нейтральный статус для россиян на Олимпийских играх-2024. «Мы не беженцы и не бомжи», — заявила она, отметив, что российские спортсмены и без Олимпиады получат звания, машины и призовые.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова между тем заметила, что никто не в праве судить отечественных атлетов в вопросе, стоило ли им ехать на Олимпиаду или нет. «Кто как был готов, так и выступил. Каждый из них хотел привезти медаль на Родину», — считает она.

9 августа россияне завершили выступление на Олимпийских играх в Париже. Из 15 допущенных нейтральных атлетов только двое смогли завоевать медали — теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали вторыми в женском парном разряде.