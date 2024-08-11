Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о последствиях пропуска российскими спортсменами Олимпийских игр-2024 в Париже.
Она выразила убежденность, что отсутствие россиян на Олимпиаде скажется на спорте. По мнению Родниной, тренеры или спортсмены, перешедшие на тренерскую работу, упустили все новое, что происходит в их профессиональной сфере.
Мы не присутствуем в международном спорте уже два года, а в каких-то видах спорта и больше. У нас потеряны ориентиры и методики. Олимпиада — это еще и обмен информацией. Там можно увидеть, куда развивается вид спорта, какие тенденции есть и какие правила меняются
В то же время олимпийская чемпионка считает, что речи о деградации не идет. Она объяснила, что каждый раз в спорте появляется новое поколение, для которого актуальны другие результаты, другие формы работы. «Какая деградация? Это поколение и так уйдет», — сказала она. Роднина добавила, что нынешним спортсменам пытаются создать комфортные условия. Есть международные турниры, но их не стоит сравнивать с высшей категорией — Олимпиадой, заключила депутат.
Российский тренер посчитала, что выступившие на Играх спортсмены наплевали на страну
Как заявила старший тренер сборной России по гимнастике Валентина Родионенко, это не российские спортсмены, а нейтральные атлеты.
Я не понимаю, стоило ли вообще ехать на Игры, когда большинство наших лучших спортсменов отказались от участия при таких унизительных условиях
Она возмутилась согласием спортсменов ехать в Париж в нейтральном статусе и заявила, что не следила за результатами.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер также критически оценила нейтральный статус для россиян на Олимпийских играх-2024. «Мы не беженцы и не бомжи», — заявила она, отметив, что российские спортсмены и без Олимпиады получат звания, машины и призовые.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова между тем заметила, что никто не в праве судить отечественных атлетов в вопросе, стоило ли им ехать на Олимпиаду или нет. «Кто как был готов, так и выступил. Каждый из них хотел привезти медаль на Родину», — считает она.
9 августа россияне завершили выступление на Олимпийских играх в Париже. Из 15 допущенных нейтральных атлетов только двое смогли завоевать медали — теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали вторыми в женском парном разряде.