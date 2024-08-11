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09:02, 12 августа 2024Путешествия

Россиянин пообедал в столовой Таджикистана и рассказал о «здоровых порциях» за 80 рублей

Фото: Freepik

Российский путешественник побывал в Таджикистане и пообедал в нетуристической столовой, куда ходят только местные жители. Своим опытом он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор рассказал, что его появление удивило работников заведения и посетителей, однако люди оказались очень приветливыми и посоветовали ему заказать манты, которые в тот день особенно удались.

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«За здоровую порцию я заплатил 10 сомони — это примерно 80 рублей. Самое главное, что манты были очень большими и в них было много мяса», — отметил блогер.

Кроме этого, в столовой можно было заказать плов, лагман, шурпу, пирожки и беляши. «На вкус еда оказалась действительно хорошей», — заключил автор.

Этот же путешественник посетил столовую для рабочих в Армении. Там его плотно накормили супом и гречкой с отбивной за 400 рублей.

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      Мария Борисова
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