Сообщение о заходе большой колонны ВСУ в Курскую область не подтвердилось

Сообщение о заходе большой колонны ВСУ в Курскую область не нашло подтверждения

В украинских Telegram-каналах в субботу, 10 августа, начали распространяться сообщения о том, что в Беловский район Курской области зашла большая колонна Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако данные утверждения не нашли реального подтверждения.

Один из таких постов был опубликован в канале «Украина Online». В публикации приведены скриншоты сообщений из других неназванных Telegram-каналов, в них утверждалось, что на территорию России по разным направлениям зашла украинская военная техника и личный состав в большом количестве.

«Прорыв десятков километров, идут широким фронтом», — было сказано в одном из постов. В качестве источника изложенных сведений указаны анонимные «проверенные товарищи из региона». Кроме того, в тексте отмечено значительное количество эмоционально окрашенной лексики, однако отсутствовали какие-либо фактические данные.

Заход украинской диверсионно-разведывательной группы в Беловском и Обоянском районах Курской области был вовремя обнаружен и пресечен, заявили власти региона. Врио губернатора Алексей Смирнов подчеркнул, что ситуацию на данном участке границы удалось стабилизировать. «Никаких боевых столкновений, пограничники и военные защищают границу. Наши войска делают все необходимое для защиты мирного населения», — заключил он и добавил, что в настоящее время важно не допустить паники среди местных жителей.

Военкор Александр Коц предположил, что речь могла идти лишь о малой маневренной группе противника, а не о большой колонне. «Как только такие группы сталкиваются с сопротивлением, они отходят на исходные позиции», — отметил он.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».