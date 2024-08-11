В России создали ракету для борьбы с западными истребителями

Российские конструкторы создали ракету для противодействия истребителям F-16

Российские конструкторы усовершенствовали ракету для противодействия западным истребителям, включая F-16. Об этом заявил заместитель командира гвардейского истребительного авиаполка Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, его слова приводит сайт телеканала «Звезда».

Летчик пояснил, что название усовершенствованной ракеты пока держится в секрете, однако в дальнейшем она может преподнести определенные «сюрпризы» Вооруженным силам Украины (ВСУ). «Появятся самолеты противника (истребители F-16— прим. «Ленты.ру») — появятся и новые средства противодействия», — заявил он.

Военный добавил, что у усовершенствованной ракеты повышенная точность. Кроме того, она способна эффективнее поражать маневрирующие цели. «Мы не стоим на месте, у нас промышленность работает», — резюмировал летчик.

Ранее военный эксперт Алексей Живов перечислил российские средства противодействия самолетам F-16. К числу эффективных способов борьбы с западной авиатехникой аналитик отнес российские истребители Су-30 и Су-35, а также ракетные комплексы С-300, С-400 и С-500.