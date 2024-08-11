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14:06, 11 августа 2024Мир

В Сербии начались аресты участников протеста 10 августа

МВД Сербии приступило к арестам участников протеста в Белграде 10 августа
СюжетПротесты в Белграде

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Сербские правоохранители приступили к арестам нарушивших закон участников протеста в Белграде 10 августа против открытия рудника по добыче лития. Об этом сообщил глава МВД Сербии Ивица Дачич, его цитирует ТАСС.

«Всего к ответственности привлечено 14 человек в связи с наличием оснований для подозрения в совершении ими уголовных преступлений, три — в связи с подозрением в совершении правонарушений и два лица, которые являются иностранными гражданами», — рассказал министр на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что в протестах против добычи лития приняли участие от 24 до 27 тысяч человек. В МВД Сербии указали, что хотя сам митинг был мирным, после него демонстранты начали нарушать общественный порядок.

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      Виктория Кондратьева
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