53-летняя телезвезда едва не оголилась на публике из-за порванного платья

Телезвезда Бетенни Франкель едва не оголилась на премьере фильма

Американская телезвезда и бизнесвумен Бетенни Франкель едва не оконфузилась на публике. Соответствующий материал публикует Page Six.

53-летняя знаменитость появилась на премьере фильма «Все закончится с нами» в платье люксового бренда Dolce & Gabbana и босоножках на каблуках. В соцсетях предпринимательница рассказала, что едва не оголилась прямо на улице. «У меня порвалась бретелька на платье. Еще я попала под дождь. Катастрофа», — высказалась она в сторис.

Ранее в августе Франкель ответила хейтерам, критикующим ее фото в купальниках. Тогда телезвезда записала видео, где снялась в бикини. «Многие из вас говорят, что я слишком стара, чтобы носить бикини. Это было в моем ящике, и на нем были бирки», — заявила Франкель и повернулась к камере боком, показав крупным планов этикетки на плавках.