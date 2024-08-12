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06:00, 12 августа 2024Силовые структуры

ФСИН начала проверку после банкета заключенных в колонии в Мордовии

«Известия»: ФСИН начала проверку после банкета заключенных в мордовской колонии

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Мордовское управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России) начало проверку информации о банкете заключенных в одной из колоний. Об этом сообщили «Известиям» в ведомстве.

Издание направило запрос во ФСИН, приложив к нему фотографию торжества. «В настоящее время в УФСИН России по Республике Мордовия проводится проверка по фактам, представленным в вашем запросе», — говорится в ответном письме.

В ведомстве также отметили, что в исправительных учреждениях осужденные имеют право заказывать и приобретать готовую еду через магазин при учреждении за счет средств, заработанных на производстве либо переведенных на личный счет родственниками. Кроме того, осужденные могут получать разрешенные продукты в посылках и передачах.

Ранее стало известно, что наркодилеры и лидеры этнических группировок устроили банкет в исправительной колонии (ИК-7), расположенной в Зубово-Полянском районе Мордовии. «Известия» опубликовали снимок записи камеры наблюдения, на котором видно, что в помещении находятся порядка 40 человек, которые сидят за столами с шашлыками, фруктами, пиццей, напитками. В публикации говорится, что торжество прошло 20 июля, таким образом один из криминальных авторитетов отмечал день рождения. Его имя не сообщается.

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      Марина Совина
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