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10:41, 12 августа 2024Экономика

Инкассаторы пожаловались на падение выручки из-за повышения порога переводов самому себе

Инкассаторы заявили о спаде нагрузки из-за повышения порога переводов до ₽30 млн

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российские инкассаторы пожаловались на сокращение выручки после повышения порога бесплатных переводов самому себе до 30 миллионов рублей. Об этом РБК рассказали участники рынка.

По словам председателя правления Российского объединения инкассаторов «Росинкас» (один из крупнейших игроков рынка, учредителем выступает Центробанк РФ — прим. «Ленты.ру») Василия Медведева, с 1 мая, когда новые лимиты вступили в силу, нагрузка на инкассаторов резко упала. Раньше для переводов крупных сумм люди снимали деньги в банкомате одного банка и переносили их в устройство другого, теперь количество таких операций сократилось.

«Это существенно бьет по нашей выручке. По сравнению с началом этого года количество заездов (перевозка наличных из одной точки в другую — прим. «Ленты.ру») снизилось примерно на 30 процентов», — заявил Медведев. Выручка инкассаторов напрямую зависит от объема переведенных средств, так как самая маржинальная услуга — пересчет наличных, добавил он.

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По данным Центробанка, во втором квартале 2024 года россияне совершили почти 2,3 миллиарда переводов через Систему быстрых платежей (СБП) на 13,4 триллиона рублей. Количество таких операций по сравнению с первым кварталом подскочило на 27 процентов, а их общий объем — на 47 процентов.

Глава «Росинкас» заявил, что на фоне изменения порога бесплатных переводов компания решила повысить тарифы для коммерческих клиентов. «Мы вынуждены идти на такой шаг — сильного снижения наших расходов мы не наблюдаем, так что я бы сказал, что мы не повышаем тарифы, а доводим их до рыночного значения», — отметил он. По словам Медведева, переход на новую тарифную политику планируется завершить к середине 2025 года.

С 1 мая 2024 года россияне могут переводить до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии между своими счетами в разных банках. Это возможно при условии переводов по СБП по номеру телефона и по номеру счета. Комиссии за переводы в кассе банка и по номеру карты по-прежнему рассчитываются по внутрибанковским тарифам.

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