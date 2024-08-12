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14:35, 12 августа 2024Россия

Минобороны показало кадры авиационных ударов по живой силе и технике ВСУ в Курской области

МО РФ показало видео авиационных ударов по технике ВСУ в Курской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28 и Ка-52 нанесли авиационные удары средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Минобороны показало видео поражения украинских формирований.

На кадрах видно, как российские военные наносят удар управляемыми ракетами «Вихрь» по разведанным целям.

«После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета», — уточнили в министерстве.

В ведомстве доложили об успешном поражении всех достигнутых целей.

Ранее Минобороны заявило об отражении семи атак ВСУ в Курской области. По данным ведомства, суточные потери противника в российском регионе составили до 260 военных, а также 31 единица бронетехники, 27 автомобилей и несколько гаубиц Д-30.

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      Елена Торубарова
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