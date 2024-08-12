Немецкий концерн передаст Чехии новую технику взамен отправленной на Украину

Rheinmetall передаст Чехии новые танки Leopard взамен отправленной Киеву техники

Немецкий концерн Rheinmetall передаст Чехии новые танки Leopard 2A4 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину Buffel взамен отправленной Киеву техники. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте концерна.

«Компания Rheinmetall снова получила заказ на поставку основных боевых танков и бронированных ремонтно-эвакуационных машин в Чехию в рамках кругового обмена, организованного правительством Германии для поддержки Украины», — говорится в тексте.

Первый танк планируется передать ​​Чехии в конце 2024 года, а остальные будут доставлены до конца апреля 2025 года. Ремонтно-эвакуационную машину Buffel Прага получит только к началу 2026 году.

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла способ приобретения 800 тысяч боеприпасов для Украины. По его словам, была обнаружена возможность закупить для украинской армии у третьих стран полмиллиона артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, а также 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра.