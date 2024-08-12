Офицер объяснил уязвимость F-16 для российской ПВО

Офицер Стаф: экипажи ЗРК досконально изучали истребители F-16

Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) на линии фронта готовы «встречать» переданные Украинем американские истребители F-16. Об этом РИА Новости сообщил офицер расчета ПВО с позывным Стаф.

Военный объяснил, почему самолеты станут простой целью для российской ПВО. «Во-первых, ту же крылатую ракету, идущую на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, поразить гораздо сложнее. Но мы и их успешно сбиваем», — рассказал Стаф.

Второй причиной, по мнению офицера, является то, что экипажи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «еще в училищах» досконально изучали F-16. Стаф добавил, что если судить по опубликованным снимкам и заявлениям официальных лиц, Киев получил версию F-16A/B, которая уступает по функционалу более современным образцам, находящимся на вооружении у США.