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07:11, 12 августа 2024Бывший СССР

Офицер объяснил уязвимость F-16 для российской ПВО

Офицер Стаф: экипажи ЗРК досконально изучали истребители F-16

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) на линии фронта готовы «встречать» переданные Украинем американские истребители F-16. Об этом РИА Новости сообщил офицер расчета ПВО с позывным Стаф.

Военный объяснил, почему самолеты станут простой целью для российской ПВО. «Во-первых, ту же крылатую ракету, идущую на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, поразить гораздо сложнее. Но мы и их успешно сбиваем», — рассказал Стаф.

Второй причиной, по мнению офицера, является то, что экипажи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «еще в училищах» досконально изучали F-16. Стаф добавил, что если судить по опубликованным снимкам и заявлениям официальных лиц, Киев получил версию F-16A/B, которая уступает по функционалу более современным образцам, находящимся на вооружении у США.

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      Маргарита Пименова
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