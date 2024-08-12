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11:39, 12 августа 2024Мир

Путин высказался о готовности России к формированию новой системы безопасности в мире

Путин: Россия готова развивать систему равной международной безопасности

Фото: Sputnik / Alexei Babushkin / Kremlin / Reuters

Москва готова развивать систему равной неделимой безопасности в мире, и будет делать это совместно с зарубежными партнерами. Об этом в видеообращении по случаю открытия форума «Армия-2024» заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Мы ценим и поддерживаем такой интерес [иностранных партнеров к форуму], дорожим нашими партнерскими связями и готовы их развивать, работать вместе в целях создания равной неделимой безопасности, построения нового, более справедливого, многополярного мира», — заявил российский лидер, отметив, что «международный охват, взаимная открытость к диалогу» участников форума являются «частью лучших традиций» мероприятия.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова комплексно обсуждать безопасность на континенте, включая все вопросы, а не отдельные аспекты. «Очень важно помнить, что обсуждать вырванные из общего контекста безопасности отдельные элементы мы не будем. Об этом говорил [президент России Владимир] Путин, что мы готовы и хотим обсуждать в комплексе всю ситуацию, все аспекты, связанные с безопасностью на континенте», — рассказал он.

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      Виктория Кондратьева
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