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12:55, 11 июля 2024Мир

В Кремле заявили о готовности обсуждать безопасность на континенте

Песков: Россия готова комплексно обсуждать безопасность на континенте

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Россия готова комплексно обсуждать безопасность на континенте, включая все вопросы, а не отдельные аспекты. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Очень важно помнить, что обсуждать вырванные из общего контекста безопасности отдельные элементы мы не будем. Об этом говорил [президент России Владимир] Путин, что мы готовы и хотим обсуждать в комплексе всю ситуацию, все аспекты, связанные с безопасностью на континенте», — рассказал он.

Песков подчеркнул, что под данным диалогом должны подразумеваться гарантии безопасности как для России, так и для других стран.

Ранее Песков заявил, что движение военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ продолжается. По его словам, одной из главных целей альянса является нанесение России стратегического поражения и ее подавление.

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