Россиянам рассказали о минусах рефинансирования кредитов

Экономист Валишвили: рефинансирование выгодно только в первые два года кредита

У рефинансирования кредитов, предполагающего снижение ставки или увеличение срока займа, есть несколько минусов. Об этом в беседе с «Газетой.ру» рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

Эксперт рассказала, что рефинансирование будет выгодно для заемщика только в первые два года после получения кредита. За этот период банку будет выплачена большая часть процентов, объяснила Валишвили.

Кроме того, целесообразно прибегать к рефинансированию, только если разница между текущей процентной ставкой и ставкой по потенциальному договору превышает два процента, заявила экономист. Это связано с возможными дополнительными платежами, например комиссией за открытие нового счета или оценкой имущества при ипотечном кредитовании, что нивелирует меньшую разницу в ставках, добавила она.

Кроме того, ставки по кредитам будут расти из-за повышения Центробанком ключевой ставки. А значит, и условия по рефинансированию будут менее выгодными, заключила экономист.

Ранее в Центробанке сообщили о резком росте спроса россиян на реструктуризацию кредитов. В первой половине 2024 года российские финансовые организации получили в общей сложности 1,67 миллиона подобных заявок от клиентов. В частности, 180,9 тысячи заемщиков попросили предоставить им кредитные каникулы, 8,6 тысячи — ипотечные, а 1,48 миллиона обратились за изменением условий кредитных договоров по собственным программам банков.