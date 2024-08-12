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04:07, 12 августа 2024Бывший СССР

Российские врачи спасли украинского солдата в крайне тяжелом состоянии

РИА Новости: российские врачи провели сложную операцию попавшему в плен украинцу

Фото: Piron Guillaume / Unsplash

Российские врачи провели сложную операцию украинскому военному, попавшему в плен в Клещеевке, и спасли его. Об этом РИА Новости рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Сергей.

Он сообщил, что боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Куришко попал к врачам в крайне тяжелом состоянии, которое было обусловлено ранением живота. «Длительная операция на кишечнике, остановка кровотечения из левой доли печени — фактически пациент потерял один объем циркулирующей крови», — заявил Сергей.

Сам военнопленный Куришко выразил благодарность российским медикам за оказанную помощь.

Ранее военнослужащие ВС России взяли в плен снайпершу ВСУ Ларису Ходаковскую и спасли женщину от сослуживцев. По словам Ходаковской, она служила солдатом-стрелком в 111-й бригаде. Женщина рассказала, что жить ей приходилось в ужасающих условиях.

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