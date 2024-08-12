Российский каноист назвал виновного в отсутствии медалей на Олимпиаде

Коровашков: МОК специально не допустил Штыля, чтобы у России не было медали

Каноист Алексей Коровашков назвал виновного в отсутствии у россиян медалей в гребле на Олимпийских играх-2024. Его слова приводит «Матч ТВ».

Коровашков напомнил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил до турнира его напарника Ивана Штыля, завоевавшего лицензию. «Наш экипаж со Штылем разбили только потому, что у нас с Иваном был сильный экипаж. МОК сделал специально, чтобы у России не было медали на этой дистанции», — заявил он.

В итоге Коровашков на Олимпиаде в Париже выступал в паре с Захаром Петровым. Они заняли четвертое место в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров.

При этом в квалификации россияне установили олимпийский рекорд. «Мы хотели доказать всему миру, что из двух леваков (гребущих слева спортсменов) мы можем сделать конфетку», — отметил Коровашков.