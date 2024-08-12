Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:35, 12 августа 2024Экономика

Стало известно о потоке банкнот долларов и евро в Россию вопреки санкциям

Reuters: около 2,3 млрд долларов в банкнотах США и ЕС поступили в РФ с 2022 года

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

С марта 2022 года в Россию отправили в общей сложности порядка 2,3 миллиарда долларов банкнотами США и Евросоюза (ЕС) вопреки действующему запрету западных стран на экспорт своих наличных в РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Речь идет о потоке долларовых и евробанкнот в Россию. Запрет на подобный экспорт вступил в силу в марте 2022 года на фоне начала боевых действий на Украине. Таким образом, как утверждает агентство, за этот период времени российским властям удалось создать эффективный механизм для обхода западных санкций в отношении импорта наличных в РФ.

По сведениям неназванного коммерческого поставщика, наличные доллары и евро были отправлены в Россию через дружественные ей страны, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Турцию. При этом по сведениям источника, который регистрирует информацию о потоках банкнот, в отчетах не была указано государство, через которое в РФ поступили более 50 процентов наличных в долларах и евро.

О возможностях России импортировать наличные доллары и евро после официального запрета на подобные действия со стороны властей США и ЕС ранее сообщал директор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. По его словам, осуществлять ввоз подобных банкнот в РФ можно при помощи третьих стран в частном порядке. В то же время подобные операции, как утверждал эксперт, не повлияют на российскую экономику, так как курс валют определяется на рынке, где ведутся безналичные расчеты.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Белоусов назвал четыре условия, при которых Россия достигнет успеха в СВО. Что нужно сделать?

      Путин заявил о росте числа желающих заключить контракт с Минобороны

      Лещенко заявил о мечте спеть с Бейонсе и Дуа Липой

      Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной

      Названы города России с резко подешевевшей «вторичкой»

      Путин назвал главную задачу в Курской области

      Банки сократили выдачу валютных кредитов из-за нехватки юаней

      Путин собрал совещание по ситуации в Курской области

      В одном городе решили снести фонтан бесплатной чачи

      В Белоруссии начался сбор сил теробороны в приграничном с Польшей и Литвой регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше