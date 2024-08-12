Стало известно о потоке банкнот долларов и евро в Россию вопреки санкциям

Reuters: около 2,3 млрд долларов в банкнотах США и ЕС поступили в РФ с 2022 года

С марта 2022 года в Россию отправили в общей сложности порядка 2,3 миллиарда долларов банкнотами США и Евросоюза (ЕС) вопреки действующему запрету западных стран на экспорт своих наличных в РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Речь идет о потоке долларовых и евробанкнот в Россию. Запрет на подобный экспорт вступил в силу в марте 2022 года на фоне начала боевых действий на Украине. Таким образом, как утверждает агентство, за этот период времени российским властям удалось создать эффективный механизм для обхода западных санкций в отношении импорта наличных в РФ.

По сведениям неназванного коммерческого поставщика, наличные доллары и евро были отправлены в Россию через дружественные ей страны, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Турцию. При этом по сведениям источника, который регистрирует информацию о потоках банкнот, в отчетах не была указано государство, через которое в РФ поступили более 50 процентов наличных в долларах и евро.

О возможностях России импортировать наличные доллары и евро после официального запрета на подобные действия со стороны властей США и ЕС ранее сообщал директор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. По его словам, осуществлять ввоз подобных банкнот в РФ можно при помощи третьих стран в частном порядке. В то же время подобные операции, как утверждал эксперт, не повлияют на российскую экономику, так как курс валют определяется на рынке, где ведутся безналичные расчеты.