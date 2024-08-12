В Пермском крае заметили северное сияние

В Ильинском районе Пермского края заметили северное сияние

Участники астроклуба «Телескоп» опубликовали фотографию северного сияния из Пермского края. Публикацию заметили журналисты Ura.ru.

Известно, что в ночь на 12 августа в Пермском крае можно было увидеть северное сияние. «На фото вы видите часть созвездия Большой Медведицы в розово-лиловом свечении. Это и есть северное сияние», — рассказали в сообществе.

Выяснилось, что фотография была сделана в Ильинском районе Пермского края. Северное сияние можно было наблюдать один час с 00:00 до 01:00.

Ранее северное сияние наблюдали жители Калининградской области. Его можно было увидеть в ночь на 12 мая.

При этом 3 мая полярное сияние видели в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Белгороде, Твери, Курской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Пермском крае.