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18:27, 12 августа 2024Моя страна

В Пермском крае заметили северное сияние

В Ильинском районе Пермского края заметили северное сияние
Архивное фото

Архивное фото. Фото: George Zakharchuk / Russian Look / Globallookpress.com

Участники астроклуба «Телескоп» опубликовали фотографию северного сияния из Пермского края. Публикацию заметили журналисты Ura.ru.

Известно, что в ночь на 12 августа в Пермском крае можно было увидеть северное сияние. «На фото вы видите часть созвездия Большой Медведицы в розово-лиловом свечении. Это и есть северное сияние», — рассказали в сообществе.

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Выяснилось, что фотография была сделана в Ильинском районе Пермского края. Северное сияние можно было наблюдать один час с 00:00 до 01:00.

Ранее северное сияние наблюдали жители Калининградской области. Его можно было увидеть в ночь на 12 мая.

При этом 3 мая полярное сияние видели в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Белгороде, Твери, Курской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Пермском крае.

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      Карина Черных
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