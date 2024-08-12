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09:10, 12 августа 2024Бывший СССР

В США заявили о дилемме для Киева из-за атаки на Курскую область

WSJ: Киев столкнулся с дилеммой из-за нехватки войск на восточном фронте

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

После атаки на курскую область Киев столкнулся с дилеммой из-за нехватки войск и военной техники на восточном фронте. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, дилемма для руководства Украины заключается в том, стоит ли тратить на вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область значительно больше войск и военной техники, которых не хватает на другом участке фронта. При этом журналисты отмечают, что бойцы украинской армии с трудом сдерживают наступление российских военных.

«Возможно, я сейчас в том же положении, что и рядовой, который не понимает, почему он должен держать окоп. Но 1000 человек здесь очень нужны», — подчеркнул командир батальона ВСУ, сражающийся в районе Покровска.

Ранее стало известно, что власти Украины ожидают агрессивный ответ со стороны России в ответ на атаку на Курскую область. В Минобороны Украины допустили, что Россия может нанести удары по важным объектам Киева, например, парламенту и другим правительственным зданиям.

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      Александр Курбатов
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