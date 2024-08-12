В США заявили о страхе перед «российским возмездием» за Курскую область

WSJ: часть чиновников США опасается возмездия России за атаку в Курской области

Часть чиновников из числа администрации президента США Джо Байдена опасается, что Россия жестко ответит Киеву за атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области. Об этом со ссылкой на источники сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

«По словам помощников, опасения эскалации в Белом доме не сильно возросли... Тем не менее некоторые официальные лица США выразили обеспокоенность тем, что борьба с российскими войсками на их территории может побудить [президента России Владимира] Путина санкционировать жесткое возмездие, а именно массированный ракетный обстрел украинских городов и инфраструктуры», — заявили в публикации.

При этом отмечается, что сами украинские военные с трудом сдерживают наступление российских военных на других участках, и поэтому считают нецелесообразным использовать военные резервы для наступательных операций на территории России.

